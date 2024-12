Il “Pebas” è lo strumento individuato per abbattere le barriere architettoniche a La Maddalena.

Nei giorni scorsi, presso i magazzini ex-Ilva, è stato presentato il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali (Pebas), frutto della collaborazione tra l’assessorato ai Lavori Pubblici e quello ai Servizi sociali del comune di La Maddalena.

L’assessore ai Lavori pubblici, Federica Porcu, ha sottolineato che l’abbattimento delle barriere architettoniche è stato uno degli obiettivi prioritari dell’amministrazione dal 2020. Sebbene siano stati già realizzati diversi interventi, ha dichiarato che il lavoro è ancora all’inizio. Grazie al contributo di associazioni e famiglie di persone con disabilità, è stato possibile individuare le aree di intervento più urgenti. Una vera e propria mappa con le indicazioni punto per punto.

Il Pebas si presenta come uno strumento fondamentale per mappare il territorio e progettare soluzioni per migliorare l’accessibilità di edifici e spazi pubblici. Come scrive La Nuova Sardegna, l’assessore ai Servizi sociali, Adriano Greco, ha evidenziato che l’obiettivo del piano è garantire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e migliorare il loro benessere. Eliminando gli ostacoli che limitano la partecipazione alla vita quotidiana.

