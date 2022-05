La condanna per un uomo di Olbia.

Un uomo di 62 anni di Olbia ha patteggiato in tribunale di Tempio a sedici mesi per diffamazione e divulgazione di immagini pornografiche nei confronti dell’ex moglie. I fatti risalgono ad un anno fa, quando l’imputato era già stato accusato di diffamazione ed atti persecutori.

Ma la sua posizione si è ora aggravata a causa della divulgazione di fotomontaggi pornografici che ritraggono il corpo nudo di una donna col volto, ovviamente montato ad hoc, della ex moglie. Il tutto accompagnato da insulti e minacce, anche di morte.

Ma non solo. L’uomo avrebbe detto in giro che la donna si prostituiva, che aveva più amanti, che facesse sesso per denaro in festini a luci rosse. Il processo si è chiuso con la scelta dell’uomo di patteggiare la pena.