Chiude la storica tv di Olbia.

Lo switch-off per il passaggio al digitale terrestre miete vittime anche a Olbia dove chiude la storica tv locale. Con i suoi 43 anni di vita Tele Olbia è stata la prima tv della città. Era il 1978, quando Francesco Cassitta decise di fondare la sua Tele Olbia, portando l’informazione e l’intrattenimento nelle case di generazioni di olbiesi.

Ora la storica emittente, che racchiude insieme Olbia Tv Notizie, Tele Olbia Cultura, Olbia Tv Sport, Olbia Tv Musica e Gallura Tv, è costretta a chiudere. Il miglioramento degli strumenti tecnologici si paga a caro prezzo e questo sta portando alla condanna molte delle televisioni locali.

La Sardegna è stata la prima a subire per il riassetto delle frequenze televisive con il passaggio al digitale di seconda generazione. “Avevo partecipato con il canale 80, ma si parlava di sottoscrivere un contratto con la Mediaset di circa 50mila euro più Iva, per poter portare il segnale a Milano e trasmettere, della durata di 3 anni – spiega il patron delle tv olbiesi Cassitta -, un costo decisamente alto per me, così come per le altre emittenti locali, che hanno dovuto rinunciare. Considero questa rivoluzione copernicana un’ingiustizia. Alla fine, ho deciso di rottamare volontariamente i miei canali”.