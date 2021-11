Inaugurato il nuovo reparto di Radioterapia Oncologica al Mater Olbia.

Inaugurato il reparto di Radioterapia Oncologica al Mater Olbia, a poche settimane di distanza dal primo trattamento. Un investimento di oltre 20 milioni di euro ha permesso di portare in città tecnologie di altissimo livello per il trattamento del cancro.

Il reparto si serve della tecnologia dell’intelligenza artificiale e ha già trattato 120 pazienti, di cui il 60% residente in Gallura, usufruendo delle tecniche speciali difficilmente reperibili non solo in Sardegna. Un progetto che mira appunto a ridurre l’emigrazione medica dei pazienti in Gallura e in Sardegna, costretti a percorrere grandi distanze per curarsi. “In Sardegna si riscontrano 10.200 casi di tumori ogni anno – dichiara la dottoressa Antonella Lai, referente per l’oncologia al Mater Olbia – , di questi 7650 necessitano della radioterapia. Nell’Isola il tasso di mobilità passiva per patologie oncologiche è molto alto, per valori di 6milioni di euro”.

All’inaugurazione di oggi era presente anche il sindaco di Olbia Settimo Nizzi. “Il nostro sogno, quello della nostra generazione – dichiara – da sempre costretti a curarsi fuori. Oggi riusciremo ad essere finalmente attrazione e dare risposte in termine medico. L’ospedale sta crescendo perché qui i pazienti vengono curati e tornano, questo ci deve inorgoglire”.