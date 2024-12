Diocesi Tempio-Ampurias, ecco le chiese del Giubileo 2025

Le chiese da visitare nel Giubileo nella diocesi di Tempio.

In vista del Giubileo del 2025 indetto da Papa Francesco, la diocesi di Tempio-Ampurias ha ufficializzato le tre Chiese Giubilari che diventeranno i principali luoghi di pellegrinaggio per i fedeli. La decisione è stata presa con un decreto firmato dal vescovo monsignor Roberto Fornaciari il 1° dicembre 2024, che ha designato le seguenti chiese come mete spirituali del Giubileo: la cattedrale di San Pietro apostolo a Tempio Pausania, la concattedrale di Sant’Antonio Abate a Castelsardo, e la basilica minore pontificia di San Simplicio a Olbia. Questi luoghi sono stati scelti per rispondere all’appello di Papa Francesco di rendere le chiese locali “luoghi santi di accoglienza e spazi privilegiati per generare speranza”.

Il decreto, tuttavia, prevede anche la possibilità di considerare come Chiese Giubilari, in circostanze particolari, due ulteriori luoghi di culto: la chiesa di Nostra Signora in Tergu e la chiesa della Natività della Beata Vergine Maria in Luogosanto. Questi, seppur non ufficialmente designati, potranno essere inclusi nel percorso giubilare per coloro che desiderano completare il pellegrinaggio in queste località. Il Giubileo inizierà il 29 dicembre, offrendo ai fedeli un’opportunità per rinnovare la propria fede attraverso il pellegrinaggio e la preghiera.

