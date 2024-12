Il rock dei Deep Purple rivive a Olbia con i Madeinjapan

L’esibizione dei Madeinjapan a Olbia.

Il palco del Devil Kiss di Olbia si prepara a vibrare sotto le note travolgenti dei Madeinjapan, la band sarda che celebra il mito dei leggendari Deep Purple. L’appuntamento per gli appassionati di hard rock è fissato per sabato 28 dicembre, a partire dalle ore 23.

La formazione dei Madeinjapan è composta da cinque musicisti di grande talento, accomunati da una profonda passione per il rock classico. Salvatore Culeddu, con il suo iconico organo Hammond, ricrea le atmosfere che hanno reso celebri i Deep Purple, accompagnato dal ritmo incalzante di Giovanni Collu alla batteria e dalla potente voce di Pierpaolo Sanna. Daniele Porta alla chitarra e Giovanni Atene al basso completano un gruppo che sa rendere omaggio alla leggendaria band britannica con grande autenticità e carisma.

Il concerto rappresenta un’occasione per rivivere i grandi successi dei Deep Purple, un viaggio musicale tra classici intramontabili come Smoke on the Water, Highway Star e Child in Time. L’energia e la passione dei Madeinjapan promettono di trasformare la serata in un’esperienza indimenticabile, riportando il pubblico alle sonorità che hanno fatto la storia dell’hard rock.

Il Devil Kiss, noto per la sua atmosfera accogliente e per ospitare artisti di qualità, si conferma un punto di riferimento per la musica dal vivo in Sardegna. Per gli amanti del rock e della musica di qualità, il concerto dei Madeinjapan è un appuntamento da segnare in agenda.

