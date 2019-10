L’interrogazione del consigliere Pd Meloni.

Chiede “se siano a conoscenza della situazione” della cessione degli ipermercati Auchan al colosso della grande distribuzione Conad. Sollecita “quali siano le azioni” “per proteggere i lavoratori sardi dai paventati tagli occupazionali”. Sottolinea l’importanza di non “restare indifferenti”.

Con un’interrogazione alla Giunta guidata dal governatore Solinas, il consigliere regionale del Pd Giuseppe Meloni riporta al centro il futuro dei dipendenti dell’Auchan di Olbia.

In bilico ci sono i 158 dipendenti che lavorano nell’ipermercato di Sa Marinedda. Una situazione complicata anche dall’atteso esito della decisione Antitrust, che potrebbe valutare come dominante la posizione di Conad, avendo già un punto vendita di grandi dimensioni a Olbia, come quello del centro commerciale Terranova.

Il passaggio sarà adesso la riunione del prossimo 30 ottobre al ministero dell’Economia. Per quella stessa data i dipendenti ex Auchan hanno annunciato uno scioperto. Meloni chiede così ufficialmente alla Regione di intervenire, per evitare una “grave perdita di posti di lavoro”

