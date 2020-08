La dirigente Gabriella Palermo è stata sospesa per 6 mesi.

Scoppia il caso al comune di Olbia dopo la sospensione di 6 mesi senza stipendio della dirigente del settore Pubblica Istruzione, Cultura e Sport Gabriella Palermo.

E’ questo l’ultimo episodio di una diatriba che continua ormai da tempo e che ha visto la stessa dirigente già licenziata una volta e poi riassunta a seguito della decisione del giudice. Dopo il passaggio dal Settore Lavori Pubblici a Pubblica Istruzione, Cultura e Sport la situazione non sembra cambiata. Fa ancora discutere infatti la vicenda della chiusura del museo Archeologico e di alcuni impianti sportivi successivamente riaperti urgentemente da sindaco Settimo Nizzi.

“Ho imparato a convivere con la persecuzione infinita e devastante del mobbing – commenta la dirigente Gabriella Palermo – . Sapete tutti quale è lo scopo: fare in modo che uno si licenzi, scappi. Io sono forte, non l’ho fatto, ho resistito. E allora non hanno resistito loro: mi hanno scacciato. Con un pretesto ridicolo, come l’altra volta, mi allontanano per sei mesi, senza stipendio e, al ritorno faranno di me un “mezzo” dirigente, senza poteri gestionali. Ecco qua . Io sono serena perché prevedevo questa fine: è il finale di una persecuzione che non raggiungendo il suo scopo, cala scompostamente la mannaia”.

