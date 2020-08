Coronavirus, un caso positivo a Loiri Porto San Paolo

Si tratta di un ragazzo in vacanza.

L’Ats Sardegna nella mattinata di Ferragosto ha informato il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, della presenza sul territorio di una persona affetta da coronavirus. Il soggetto sarebbe un ragazzo in vacanza risultato sintomatico in seguito al contatto, avvenuto in un’altra località, con altri due positivi.

La persona risultata positiva, attualmente, è sottoposta alla misura di quarantena obbligatoria, con isolamento, obbligo di dimora e sorveglianza attiva, fino al prossimo 28 agosto. L’Ats sta provvedendo a ricostruire la rete dei contatti per effettuare le necessarie verifiche.

