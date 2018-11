L’indagine della Procura di Tempio.

Undici tra dirigenti e funzionari del Comune di Olbia accusati di peculato in concorso. Secondo la Procura di Tempio avrebbero percepito, senza averne diritto, 400mila euro circa, per la partecipazione alle commissioni delle gare d’appalto. Un’accusa respinta con forza dagli indagati, che hanno portato, a loro difesa, proprio l’articolo del Regolamento comunale, che prevedeva il pagamento per la loro prestazione.

L’indagine risale ad alcuni anni fa ed era stata condotta dall’allora procuratore Domenico Fiordalisi. Gli appalti contestati, per i quali i dirigenti e i funzionari hanno partecipato alle commissioni giudicanti, sono alcuni di quelli più importanti di Olbia degli ultimi anni, come l’installazione del sistema di videosorveglianza o gli scavi per la rete del gas.

