Disagi a Santa Teresa, ancora in attesa le navi Moby per la Corsica

I disagi al porto di Santa Teresa Gallura.

L’attesa per il ripristino completo del collegamento marittimo tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio si fa sempre più tesa. A stagione turistica ormai avviata, l’assenza delle navi Moby ha innescato una serie di disagi sulle banchine del porto gallurese, dove ieri mattina si è registrato un nuovo episodio di protesta. L’unica nave attualmente operativa sulla tratta è l’Ichnusa, traghetto della compagnia Ichnusa Lines, che da settimane cerca di far fronte alla crescente domanda di trasporto passeggeri e merci tra Sardegna e Corsica.

A peggiorare la situazione è stata la decisione del comandante dell’Ichnusa di limitare l’imbarco dei mezzi pesanti per motivi di capienza, lasciando a terra diversi autotrasportatori. Una scelta comprensibile sotto il profilo tecnico, ma che ha esasperato gli operatori del settore, già messi a dura prova dai mesi invernali. Il ritorno in servizio della storica Giraglia, previsto per fine maggio, o dell’ex Liburna ora Bunifazziu, potrebbe finalmente riportare l’equilibrio su una rotta fondamentale per il turismo e il lavoro.

