TRIBUNALE GIUDIZIARIO ARBITRALE NAZIONALE DI OLBIA

Notifica per pubblici proclami – Atto di citazione per usucapione

La Società Stella di Gallura srl, in persona del legale rappresentante Azara Francesca, corrente in 07026 Olbia, in Località La Caletta, Porto Rotondo, CF 01146410061, PI 00378880900, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore Avv. Avv. Roberta Campesi (C.F. CMPRRT78P55G015B; avvrobertacampesi@puntopec.it), che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti conferita in calce all’atto di citazione, VISTO il provvedimento dell’Arbitro monocratico Dott. Marco ALBANO del 17.04.2025 che autorizza la notifica per pubblici proclami nei confronti dei convenuti indicati nell’atto di citazione allegato, CITA per pubblici proclami, quale intestatario catastale delle porzioni immobiliari site nel Comune di Olbia distinte al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 1 mappali 151 e 400, di cui in premessa, ai sensi dell’art. 150 C.p.c., VANDEWALLE Humbert Omer, nato in Belgio a Comines e i suoi eredi e/o aventi causa a qualsiasi titolo, a comparire innanzi l’ORGANISMO DENOMINATO TRIBUNALE GIUDIZIARIO ARBITRALE NAZIONALE DI OLBIA, con sede in OLBIA, Via Ogliastra n.46 presso Confcommercio, Arbitro Monocratico Dott. Marco ALBANO, Procedura arbitrale n. 643/2025 R.G., all’incontro del 17.11.2025, ore di rito, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge e con espresso avvertimento che non costituendosi almeno venti giorni prima della data sopra indicata incorreranno nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 Cod. Proc. Civ., perché il Tribunale Giudiziario Arbitrale Nazionale di Olbia voglia accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Ill.mo Sig. Giudice arbitrale adito, contrariis rejectis, visto l’art. 1158 c.c. dichiarare l’attrice Stella di Gallura srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in 07026 Olbia, in Località La Caletta, Porto Rotondo, CF 01146410061, PI 00378880900, esclusiva proprietaria per intervenuta usucapione del compendio immobiliare, nonché delle sue pertinenze, sito nel Comune di Olbia e distinto al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 1 mappali 151 e 400, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa nel solo caso di opposizione”. Olbia, lì 13 maggio 2025. Avv. Roberta Campesi

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui