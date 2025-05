Abbi Group apre le selezioni per la ricerca di personale per la zona del Nord Sardegna

Abbi Group, azienda Sarda che opera nella Distribuzione Organizzata con una rete di oltre 350 Punti Vendita, apre le selezioni per la ricerca di personale per la zona del Nord Sardegna. Le nostre ricerche sono attive per i comuni di Arzachena, Palau, Cannigione, Porto Cervo, Liscia di Vacca, Santa Teresa e Olbia.

Le figure che ricerchiamo sono: addetti/e alle vendite, salumieri/e, gastronomi, addetti/e al reparto ortofrutta, addetti/e al reparto pescheria, addetti/e alla movimentazione merci.

“Entrare a far parte del Gruppo Abbi significa crescere insieme in una realtà dinamica e attenta al territorio in cui operiamo da oltre settant’anni”.

L’Azienda invita a candidarsi inviando il proprio Curriculum Vitae a selezioni.stagionali@abbiholding.com.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui