Gallura-Corsica: disagi per i traghetti, più lunghi i tempi di viaggio

Disagi per viaggiare dalla Gallura alla Corsica.

Il collegamento marittimo tra la Gallura e la Corsica continua a peggiorare, nonostante le promesse di miglioramento arrivate nei mesi scorsi. È quanto sostiene il segretario della Fit Cisl Gallura, Tomaso Manconi, che ha ribadito le preoccupazioni già sollevate dal sindacato riguardo a un servizio che, di fatto, ha aumentato i tempi di percorrenza del traghetto.

Manconi ha ricordato le rassicurazioni ricevute in passato, secondo cui l’attuale modalità del servizio sarebbe stata temporanea. Tuttavia, la situazione è ora peggiorata ulteriormente, con il blocco della nave sostitutiva da Golfo Aranci per problemi tecnici. Questo disguido ha aggravato la situazione, in particolare per i transfrontalieri, che da agosto vivono una condizione di disagio, costretti a prolungare la loro permanenza sull’isola a proprie spese, senza una data certa per il rientro. Inoltre, il tempo di percorrenza è aumentato di tre ore rispetto a quello previsto inizialmente.

Secondo Manconi, è giunto il momento di un intervento concreto, poiché la situazione è ormai insostenibile, in particolare per i lavoratori che dipendono dal collegamento marittimo.

