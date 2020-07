La situazione delle discoteche in Gallura.

I video stanno facendo il giro dei social. Musica a palla, ritmi inconfondibili e strusciamenti vari. Voglia di svago, divertimento e di estate. Ovviamente, dimenticandosi delle regole che purtroppo ci sono dopo l’emergenza coronavirus. Recita l’ordinanza regionale che ha permesso la riapertura delle discoteche dalla scorsa settimana: “Il limite è di almeno un metro tra gli avventori nel locale e di due metri sulla pista da ballo”.

Ebbene, a guardare i video e le foto pubblicate sui social le distanze sono state completamente dimenticate. Anzi, nel primo fine settimana di apertura dei locali della notte tutto sembra come sempre. Si balla in pista uno accanto all’altro, si affollano tavolini e banconi per richiedere il cocktail.

Dai video si riconoscono chiaramente le discoteche più note della Gallura. Le immagini lasciano perplessi, se non fosse per il sound spensierato che fa da sottofondo. Insomma, possiamo dire che la riapertura delle discoteche è partita nel segno dell’allegria.

