Vancanza rinviata per un insegnante di Bosa.

Una discussione con una hostess e la sospirata vacanza a Salonicco insieme alla moglie e alla suocera salta. Questa è l’incredibile storia di un insegnante greco, ormai residente a Bosa da oltre 30 anni, che ha dovuto rinviare il suo viaggio di qualche giorno in partenza dall’aeroporto di Elmas.

Pare sia nata una discussione su un volo Ryanair per i posti assegnati ai 3 viaggiatori, in quanto molto lontani l’uno dall’altro e perchè secondo l’insegnante la sistemazione del bagaglio non è legata al posto assegnato. Mentre l’hostess invitava l’uomo di mettere il bagaglio nell’apposito spazio corrispondente al posto assegnato.

Come riportano il quotidiano L’Unione Sarda, l’hostess sembrerebbe che l’hostess abbia spostato i bagagli e l’insegnante in modo sorridente e scherzoso abbia risposto: “Faccia pure, amore mio”. L’assistente di volo non ci ha pensato un attimo e dopo qualche minuto sono entrati nell’aereo alcuni agenti che hanno invitato i tre passeggeri a scendere dall’aereo. Vacanza e volo rinviato di qualche giorno per i tre.

