A Olbia arriva la crociera Disney Cruise, il primo scalo nel 2025

La Disney Cruise arriverà a Olbia nel 2025.

La Disney Cruise arriverà a Olbia. La crociera ha programmato una serie di scali per il biennio 2025-2026, con un focus particolare sul porto gallurese. La compagnia aveva già fatto scalo in Sardegna nel 2007 e nel 2017, e ora si stanno valutando anche i porti di Cagliari e Oristano. L’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sardegna, presente al Seatrade di Malaga, uno degli eventi più importanti del settore crocieristico, punta a rafforzare la presenza dell’isola nel mercato delle crociere.

Le conferme arrivano anche da MSC e Marella Cruise, che continueranno a fare scalo in Sardegna nel prossimo biennio. Da gennaio ad agosto, sono stati registrati 160 scali e circa 435.000 crocieristi, numeri che l’AdSP intende incrementare. Si discute anche della possibilità di un ritorno di Costa Crociere all’Isola Bianca di Olbia. Particolare attenzione viene data agli scali minori, come Oristano, Arbatax, Porto Torres e Golfo Aranci, con l’obiettivo di attrarre nuove compagnie, in particolare nel segmento delle crociere di lusso.

L’incontro di Malaga ha inoltre permesso di riflettere sugli obiettivi europei di riduzione delle emissioni verso il “net-zero”, tema discusso anche durante un panel a cui ha partecipato Valeria Mangiarotti, responsabile ambiente per MedCruise. In Sardegna, si stanno pianificando importanti lavori per la realizzazione di impianti di Cold Ironing, che permetteranno l’alimentazione elettrica delle navi nei porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura, Porto Torres e Portovesme. L’opera, assegnata a fine 2023 a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, avrà un valore di oltre 50 milioni di euro.

