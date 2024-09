L’uomo senza una scarpa: Salvo Barone e il suo ultimo libro a Olbia

Salvo Barone è tornato in Sardegna alla rassegna Sul filo del discorso di Olbia per presentare alla biblioteca Civica Simpliciana il suo romanzo L’uomo senza una scarpa.

E’ ancora un appassionante giallo l’ultimo libro dello scrittore di origine siciliana, che ha vissuto per dieci anni in Sardegna e narra di un efferato omicidio e un caso complesso da risolvere, in una Milano omertosa.

Dialogando con Roberto Putzu, nella sala Alfonso De Roberto, l’autore ha svelato al pubblico tutti gli enigmi del suo ultimo giallo, che ruotano attorno ad una scarpa scomparsa, che si rivelerà la chiave del mistero dell’omicidio di un uomo. Ed è proprio questo il titolo del suo romanzo, ultimo di una serie di gialli.

E’ stato ancora un successo l’ultimo incontro alla rassegna Sul Filo del Discorso, che si è tenuto il 12 settembre. Il prossimo appuntamento si sposterà nel cortile dell’ex Scolastico, il 18 settembre, alle ore 21 con la conferenza di Stefano Rossi, psicopedagogista tra i più noti in Italia e tra i massimi esperti di infanzia e adolescenza, “Lezioni di amore per un figlio”.

