Lidia Fancello ad Avanti un altro.

Lidia Fancello, nota a Olbia per aver preso parte alla vita politica in città prima con il Psd’az, poi con Unidos e ora con la Grande coalizione civica, ha partecipato ad Avanti un altro, noto quiz tv di Paolo Bonolis.

Tanti olbiesi sono così rimasti incollati allo schermo televisivo per tifarla, ma la sua partecipazione è durata pochi minuti. Durante lo show ha annunciato l’uscita del suo romanzo e non è mancato qualche momento divertente come quando Luca Laurenti ha presentato la domanda: “Che forme!”. Il conduttore Bonolis ha risposto “Un po’ di rispetto per la signora”, correggendosi poco dopo ed esclamando “Ah ma è la categoria”.

Ironicamente ha commentato sui social il suo ritorno in città a mani vuote “Aiuto, mi stanno sommergendo di messaggi tipo: Come hai fatto a sbagliare? Potevi tornare milionaria – ha ironizzato – Ma secondo voi se tornavo milionaria stavo ancora qui a parlare con voi poveri?”

Con la stessa ironia aveva annunciato sul profilo la sua partecipazione al celebre programma e ha raccontato la sua esperienza. “Meglio che ve lo dica ora, così non vi spaventate se per sbaglio doveste vedermi – commenta – . Non ho vinto, se è questo che volete sapere, ma vi assicuro che è stata una delle cose più divertenti che abbia mai fatto in vita mia”, ha detto.

