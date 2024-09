Disordini durante la partita dell’Olbia, scatta il Daspo per due tifosi

Il Daspo per due tifosi dell’Olbia.

Durante la partita di calcio tra Olbia e Spal, disputata lo scorso aprile allo stadio “Bruno Nespoli”, due giovani tifosi della squadra di casa si sono resi responsabili di gravi turbative dell’ordine pubblico.

Entrambi, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, si sono posizionati su un ponte situato a meno di 100 metri dagli spalti e hanno iniziato a lanciare fumogeni in direzione dello stadio, gremito di pubblico con la gara in corso. Questo atto ha rappresentato una minaccia per la sicurezza di tutti i presenti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

A seguito di un’accurata istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine, con la collaborazione del Commissariato di Polizia e del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Olbia, il Questore della Provincia di Sassari ha emesso provvedimenti di Daspo (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive) nei confronti dei due tifosi.

Questi provvedimenti, della durata di 5 anni, vietano l’accesso agli impianti sportivi ai due individui e, considerato che entrambi erano già destinatari di precedenti Daspo, includono anche l’obbligo di presentarsi al Commissariato di Polizia di Olbia durante le future partite dell’Olbia. Le misure sono state convalidate dall’autorità giudiziaria e rimarranno in vigore per l’intero periodo.

