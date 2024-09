Palazzo abbandonato a Olbia, blitz della polizia in via Mameli

Il blitz della polizia a Olbia.

Gli agenti della polizia di Stato stanno conducendo un blitz in un palazzo abbandonato di Olbia, situato nelle immediate vicinanze delle ex Casermette di via Mameli. Le forze dell’ordine sono entrate nell’immobile in costruzione, che è rimasto in stato di abbandono per anni e che, negli ultimi mesi, è stato oggetto di occupazioni illegali.

L’operazione è scattata nelle prime ore della mattina, quando gli agenti, coadiuvati da unità speciali, hanno fatto irruzione nello stabile per procedere con la perquisizione. All’interno dell’edificio, al momento, sarebbero presenti alcune persone, la cui identità è ancora da accertare. La polizia sta lavorando per garantire la sicurezza dell’area e per fare luce sulle circostanze di occupazione del palazzo, che rappresenta un problema crescente per la comunità.

