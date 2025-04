Dispersi a Olbia, spunta l’ipotesi della collisione

Ancora nessuna traccia dei fratelli dispersi a Olbia.

Si è chiusa senza alcun risultato un’altra giornata di speranze e angoscia per la famiglia Deiana, ancora in attesa di notizie su Giuseppe e Lorenzo, i due giovani olbiesi di 24 e 20 anni scomparsi in mare lo scorso 19 aprile. Le ricerche, coordinate dalla Direzione marittima di Olbia, si sono estese anche ieri davanti a Capo Figari, nel tratto di mare tra Golfo Aranci e la costa gallurese, ma non hanno portato ad alcuna svolta.

Le operazioni di ricerca si sono ampliate anche sulla terraferma, lungo un ampio tratto di costa, nel tentativo di individuare qualsiasi indizio che potesse far luce sulla scomparsa. Nessuna traccia, però, né dell’imbarcazione né dei due giovani è emersa da queste attività.

Parallelamente, la Guardia Costiera ha avviato l’analisi delle rotte di alcune imbarcazioni transitate nella zona il giorno della scomparsa, in risposta a una delle ipotesi avanzate dal legale, che, in via teorica, non esclude la possibilità di una collisione.

