Budoni ricorda Roberta Amadori, aveva solo 49 anni

Il ricordo di Roberta Amadori a Budoni.

A un mese dalla prematura scomparsa di Roberta Amadori, il paese di Budoni si prepara a rinnovare il proprio affetto e la propria vicinanza alla sua famiglia. Roberta, scomparsa all’età di 49 anni, continua a vivere nel ricordo di chi l’ha amata e conosciuta, lasciando un vuoto profondo che il tempo fatica a colmare.

In questo momento di raccoglimento e memoria, i familiari e il compagno di Roberta desiderano esprimere la loro più sincera gratitudine a tutti coloro che, con gesti concreti o con la semplice, preziosa presenza, hanno saputo offrire conforto e sostegno in un momento tanto doloroso. Il calore dimostrato da parenti, amici e conoscenti ha rappresentato una luce in giorni di grande sofferenza.

Per ricordarla e unirsi in preghiera, questa sera alle ore 17, nella chiesa di Sant’Anna a Berruiles, sarà celebrata una Santa Messa in sua memoria. Sarà un’occasione per testimoniare, con la forza della fede e dell’amicizia, che il suo ricordo continua a vivere nei cuori di chi l’ha amata.

