I video della ex su Youporn costano cari a un uomo residente in Gallura.

Una relazione finita male e l’accusa di essersi prodotto in una serie di episodi di minacce, diffamazione e violazioni della privacy culminate con la pubblicazione su Youporn di alcuni video porno girati insieme alla sua ex, residente a Torino, sono costate un processo penale a un uomo di 53 anni, originario di Capoterra e residente in Gallura. La vicenda è iniziata nel 2018, quando la ex compagna, una donna di 56 anni, ha sporto denuncia contro di lui.

La donna ha riferito di essere stata molestata con continue telefonate e messaggi minatori. Tra le frasi riportate nelle sue denunce, anche una minaccia di morte. Non si sarebbe trattato solo di intimidazioni verbali: sui social, l’uomo avrebbe pubblicato frasi oscene e diffamatorie, sia sul profilo personale della donna che su quello professionale.

Le accuse più pesanti riguardano però la diffusione di alcuni video intimi che ritraevano i due durante rapporti sessuali. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe pubblicato i filmati senza il consenso della donna su una nota piattaforma per adulti, indicando per alcuni di essi anche il nome e il cognome della ex compagna.

Durante il processo, l’imputato ha negato ogni responsabilità per il caricamento dei video, dichiarando di non averli mai condivisi online. La difesa ha sottolineato come non vi fossero prove definitive che collegassero direttamente l’uomo alla pubblicazione dei contenuti.

Nonostante le argomentazioni della difesa, ieri il tribunale di Tempio ha emesso la sentenza: un anno e cinque mesi di reclusione, con pena sospesa. Come scrive La Nuova Sardegna, l’avvocato difensore dell’uomo ha già annunciato ricorso in appello.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui