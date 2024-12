Capodanno a Olbia, gli hotel sono già sold out

I preparativi del Capodanno a Olbia.

Conto alla rovescia per il concerto di Capodanno a Olbia, con Pinguini Tattici Nucleari e i Boomdabash. In città sono ormai quasi ultimati i preparativi per la tradizionale festa di fine anno, che porterà migliaia di persone sul piazzale del Molo Brin.

Non solo olbiesi, ma anche spettatori da altre parti della Sardegna, il che ha portato a movimentare il mercato ricettivo in città. Gli hotel rimasti aperti a Olbia sono, infatti, tutti al completo già da diverse settimane. “Gli alberghi che hanno scelto di restare aperti anche in questo periodo – ha dichiarato il dirigente di Federalberghi e Presidente dell’Associazione degli Albergatori di Olbia, Fabio Fiori -, nonostante le difficoltà e i costi, hanno avuto una buona ricompensa. Le strutture sono, infatti, tutte al completo con buone tariffe e questo Capodanno è stato un toccasana per chi non ha voluto chiudere a novembre”.

Molti dei quali hanno prenotato in hotel ha deciso di rimanere a Olbia non solo per la notte di Capodanno. “Hanno prenotato per più notti, anche tre – fa sapere Fiori -, per vedere altri eventi o approfittando per visitare la città. Chi ha pernottato (circa il 98%) sono turisti provenienti dalla Sardegna e nonostante la grande concorrenza di spettacoli, anche con artisti internazionali, in altri comuni, hanno scelto la città di Olbia. Si tratta, infatti, soprattutto di giovani. Ci sarà sicuramente un ottimo riscontro e una grande festa”.

