Giovane muore mentre si arrampica per raggiungere la fidanzata

Muore mentre si arrampica per raggiungere la fidanzata.

Georg Plaffenroht è morto tragicamente a causa di una caduta mentre cercava di raggiungere l’appartamento della fidanzata al sesto piano di un edificio nel quartiere di Sant’Elia, a Cagliari. Secondo le informazioni emerse, i due avevano avuto una discussione la scorsa notte, durante la quale la donna lo aveva cacciato di casa.

Nonostante il rifiuto della fidanzata, il giovane ha tentato di farsi riaprire la porta, senza successo. Disperato, è sceso al piano terra dell’edificio in via Schiavazzi e ha deciso di arrampicarsi sulla grondaia per arrivare fino all’appartamento.

Purtroppo, giunto al quarto piano, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto, morendo sul colpo. I soccorsi, giunti tempestivamente con il 118, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui