Cresce il settore nautico a Olbia.

Il Cipnes Gallura ha avviato i primi confronti istituzionali con il Comune di Olbia e con la Regione Sardegna per individuare nuove aree da destinare alla cantieristica del settore nautico. La richiesta nasce dall’espansione continua del settore, che vede un numero crescente di imprese affacciarsi sul panorama nazionale e internazionale e una domanda crescente di spazi per progetti di sviluppo e nuovi insediamenti produttivi.

Secondo i dati forniti dal Cipnes, il distretto produttivo di Olbia ospita attualmente 90 imprese operative nella nautica, tra cantieri e aziende di servizi, un numero destinato ad aumentare nel breve periodo.

La Regione conferma: “Servono nuove aree per la nautica”.

Un primo segnale concreto è arrivato nei giorni scorsi dall’assessore regionale all’Industria, Emanuele Cani, che, in occasione della presentazione della Fiera Nautica di Sardegna a Porto Rotondo, ha sottolineato la necessità di pianificare aree di espansione dedicate. Cani ha confermato di aver già avviato interlocuzioni dirette con il sindaco Settimo Nizzi, il presidente del Cipnes Livio Fideli e il direttore Aldo Carta, il quale aveva già evidenziato questa esigenza in occasione della presentazione dello studio sul turismo nautico condotto con UniOlbia.

Punta Is Taulas-Cala Saccaia: 80 ettari per il futuro della nautica.

La necessità di nuove aree non è una novità. Già nell’ottobre 2022, l’assemblea generale del Cipnes aveva stabilito che oltre 80 ettari sul mare del distretto consortile di Olbia – dall’area di Punta Is Taulas fino a Cala Saccaia – fossero riservati esclusivamente alla cantieristica e alla nautica.

Tutti gli investimenti in quella zona, dal riuso dei capannoni dismessi alla costruzione ex novo, sono vincolati al comparto marittimo. L’obiettivo dichiarato è sostenere la crescita di un settore che già oggi rappresenta il 12% degli occupati del distretto e si candida a diventare uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile locale.

Il mercato cresce: 17 nuove aziende a Cala Saccaia.

A confermare la dinamicità del comparto nautico è il recente insediamento di 17 nuove imprese a Cala Saccaia, specializzate nella cantieristica e nei servizi legati alla nautica. Un incremento che porta al 15% il contributo del settore al volume produttivo dell’intero distretto, dimostrando l’attrattività del territorio e la solidità del comparto.

Nautica, un settore strategico per Olbia e tutta la Sardegna.

Secondo l’assessore Cani, il settore nautico rappresenta uno dei comparti con maggiori margini di sviluppo per l’intera Sardegna. Il Cipnes Gallura, considerato una vera e propria eccellenza nel settore industriale isolano, punta ora a consolidare le imprese già presenti e a offrire nuove opportunità agli investitori nazionali e internazionali, anche attraverso l’utilizzo di aree produttive non direttamente affacciate sul mare. L’obiettivo di crescita sarà anche al centro della prossima edizione della Fiera Nautica di Sardegna, in programma dal 30 aprile al 4 maggio a Porto Rotondo, organizzata proprio dal Cipnes Gallura e dalla Regione.

