La Regione riconosce il Distretto rurale del nord Sardegna.

Il Distretto rurale del nord Sardegna, ovvero il nuovo soggetto giuridico nato per rafforzare l’economia agricola della Gallura, è ufficialmente operativo, dopo l’accoglimento della domanda di riconoscimento da parte dell’assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.

Soddisfatto il presidente e sindaco di Calangianus Fabio Albieri, che ha creduto e sostenuto il progetto fin dalla sua nascita. Una grande soddisfazione per il grande e qualificato lavoro di gruppo svolto nei mesi passati per il raggiungimento dell’importante traguardo che ha dato alla luce quello che risulta essere il terzo distretto rurale della Sardegna finora riconosciuto.

Ora l’ente si avvierà alla pubblicazione dei bandi di imminente pubblicazione e diventerà un punto di riferimento per i tanti imprenditori del settore agricolo con sede in uno dei 41 comuni che hanno aderito. Albieri, ha inoltre, ringraziato l’assessora all’agricoltura e riforma agro-pastorale Gabriella Murgia e alla direttrice del Servizio dello stesso assessorato Maria Giuseppina Cireddu, per il sostegno avuto e la celerità con la quale il distretto ha ottenuto il riconoscimento.

Ringraziamenti estesi a tutti i 41 sindaci i cui territori sono ricompresi all’interno del distretto e alle numerose imprese che in modo fattivo sono state di prezioso indirizzo. Infine ma non per ultimi, un grazie alla struttura dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, del Gal Gallura-Alta Gallura coordinati e diretti dalla dottoressa Jeanne Francine Murgia, ai consulenti esterni e in generale a tutto il partenariato pubblico-privato che ha creduto nell’importante progetto di sviluppo territoriale condiviso.