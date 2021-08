L’adesione di Olbia al Distretto Rurale della Gallura.

Olbia aderisce al Distretto Rurale della Gallura. Uno strumento importante per il rafforzamento all’economia agricola di Olbia e della Gallura.

Sono diversi, infatti, i comuni in Gallura che hanno aderito al Distretto. “Un passaggio fondamentale per la città di Olbia e per il mondo agricolo – ha detto l’assessore al Turismo Marco Balata – è stato fatto un lavoro importante dal sindaco di Calangianus Fabio Albieri. L’aspetto fondamentale dell’adesione a questo ente, è proprio la possibilità di accedere a finanziamenti nazionali per le attività che senza di questo ente non sarebbe possibile”.

E’ intervenuta anche l’opposizione del consiglio comunale, che ha colto l’occasione di parlare del Puc e delle zone agricole che sono state classificate diversamente. “Uno strumento importantissimo, che rafforza l’economia agricola del territorio – ha detto il consigliere di opposizione Davide Bacciu – rafforzando l’economia su questo fronte. Vorrei fare un’appunto all’amministrazione, in un anno e mezzo arriviamo per ultimi ad aderire ad un distretto che altri enti hanno attivato e quindi ci agganciamo in corsa. Avrei gradito che il comune di Olbia fosse uno dei promotori. Il passaggio non può che toccare il tema del piano urbanistico comunale, perché l’individuazione e l’attribuzione delle classificazioni, occorrerà che su quella fascia di agro che viene classificata come zona 5C o zona H nonostante sia zona agricola ci sia una rimodulazione con un occhio di riguardo su questo tema”.

“Peccato che siamo arrivati in ritardo rispetto al resto d’Italia, perché dal 2001 che ci sono distretti simili – ha detto la consigliera di minoranza Patrizia Desole –. So che si sono costituiti i tavoli è che c’è un tavolo tecnico altamente qualificato. Vorrei sapere dall’assessore se Olbia giocherà un ruolo importante all’interno di questo tavolo. La creazione del distretto rurale rappresenta un’opportunità per la città di Olbia di valorizzare un settore, come quello agropastorale strategico, per la nostra regione ma anche importante per questo territorio, purtroppo trascurato. Mi auguro che questa rete abbia anche la capacità di interconnettersi anche con altri enti che si occupano di prevenire gli incendi e di avere uno sguardo verso l’ambiente. Lavorare insieme per Olbia e per la Gallura può essere fondamentare per costruire progetti innovativi e attirare risorse”.

(Visited 102 times, 102 visits today)