Divieto di sbarco e parziale chiusura, le nuove regole per la spiaggia del Cavaliere

L’ordinanza per la spiaggia del Cavaliere sull’isola di Budelli.

Porta la data del 27 luglio l’ordinanza con cui il Parco Nazionale di La Maddalena stabilisce il divieto di accesso, per chiunque, alla maggior parte della spiaggia del Cavaliere sull’isola di Budelli. Per la parte che resta accessibile invece sono state introdotte nuove regole.

Una misura di protezione ambientale che resterà in vigore sino al prossimo 30 settembre e che nasce dalla volontà di contrastare un fenomeno erosivo che negli ultimi anni si è fatto sempre più evidente. L’arenile è stato individuato da numerosi studi, non ultimo quello dell’Università dei Cagliari del 2019, come uno dei più in sofferenza nell’arcipelago a causa di un eccessivo carico di bagnanti che ha comportato negli anni l’asportazione involontaria di cospicue quantità di sabbia.

La disposizione, da mesi allo studio dell’Ente, trova dunque attuazione e prevede, oltre al divieto di accesso anche il divieto di sbarco a tutte le imbarcazioni in rada. Il provvedimento arriva in un momento particolarmente delicato, al centro di una stagione turistica che risente pesantemente delle ripercussioni economiche legate all’emergenza sanitaria del covid-19, e per questo contiene alcune clausole di salvaguardia mirate a tutelare le attività economiche del territorio del Parco e la popolazione locale. L’ordinanza prevede, infatti, che una piccola porzione dell’arenile, quella più in salute dal punto di vista ambientale, rimanga fruibile ma in modo regolamentato.

L’accesso nella fascia oraria dalle 10 e 30 alle 16.00 sarà consentito ai diportisti residenti e nativi del comune di La Maddalena e alle attività economiche di traffico passeggeri. Per tutte le altre categorie di utenti, sarà possibile accedere alla parte libera della spiaggia nelle altre fasce orarie. La balneazione nello specchio acqueo di fronte alla spiaggia, invece, sarà consentita comunque a tutti.

Per tutti coloro che potranno accedere a questa porzione di spiaggia libera, al fine di limitare il più possibile l’asportazione di materiale sabbioso, varrà il divieto di posizionamento di teli in spugna, ombrelloni, zaini e borse di ogni genere unitamente all’obbligo di “sciacquare” indumenti e calzature entrati a contatto con l’arenile.

“Si tratta di una misura necessaria – dichiara il presidente Fabrizio Fonnesu – per evitare che la spiaggia del Cavaliere subisca danni irreparabili e scompaia definitivamente nel giro di poco tempo. Una misura che arriva in ritardo di anni rispetto alle evidenze di carattere ambientale che quel tratto di costa continua a dimostrare. Il Parco Nazionale, in questo quadro, ha il compito istituzionale di intervenire a difesa degli habitat più fragili tenendo conto degli aspetti socioeconomici legati alla fruizione del suo territorio. Una fruizione che dovrà diventare lenta e sostenibile in maniera tale da preservare il patrimonio più grande che abbiamo per le generazioni che verranno”.

