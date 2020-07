L’incidente poco dopo la mezzanotte.

Incidente mortale poco dopo mezzanotte sulla strada statale all’ingresso di Cagliari. Per cause ancora da accertare uno scooter, con a bordo due giovani di Messina è andato a sbattere violentemente contro il guard rail.

Sono subito intervenuti i soccorsi, ma per il 19enne Davide Luna, che era alla guida del mezzo, non c’è stato nulla da fare. Gravemente ferito anche il passeggero 20enne, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima trinità di Cagliari.

I carabinieri stanno cercando ora di ricostruire le cause del drammatico incidente.

