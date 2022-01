Don Salvatore Vico era stato parroco a Tempio.

Grande dolore a Tempio per la scomparsa di don Salvatore Vico, morto ieri sera all’età di 90 anni nella Casa della Letizia, dove da circa 8 anni esercitava il servizio di Cappellano.

A Tempio don Vico è stato parroco, educatore, apprezzatissimo direttore spirituale, assistente degli Scout e dell’Azione Cattolica e docente all’Euromediterraneo. Da tempo sofferente, nell’ultimo periodo le sue condizioni di salute si erano aggravate.

“Don Vico era un uomo retto e generoso, sapeva perdere tempo per gli altri, ascoltare e piangere con chi era in difficoltà, amare in silenzio e senza pretese, esemplare nell’amicizia e nella fedeltà – lo ricorsa Madre Feliciana,Superiora Missionarie Figlie di Gesù Crocifisso – . Un uomo buono che Il Signore avrà accolto in Cielo per la sua umiltà vera e discreta. Accanto a Padre anche lui ora pregherà per noi e ci benedirà per averlo accolto in gioventù, accompagnato nella maturità, sostenuto e consolato nella vecchiaia e nella malattia. Riposa fra i Santi Don Vico, e prega per tutte noi, in particolare per le sorelle africane per le quali, in ricordo di tua sorella, avevi sempre una tenerezza speciale. Arrivederci in Cielo”.