Il Banco di Sardegna celebra l’eroe maddalenino Domenico Millelire

Il volto di Domenico Millelire finisce su una carta del Banco di Sardegna. Continuano a La Maddalena le celebrazioni per il nocchiere che il 23 febbraio 1793 respinse l’assalto di Napoleone e dei francesi nelle acque dell’arcipelago. Millelire ha ricevuto la prima medaglia d’oro al valore militare delle forze armate e la sua isola gli ha appena dedicato una piazza con un monumento. Il Comune sta puntando molto sulla riscoperta di questo eroe e anche la Marina militare ha deciso di celebrarlo, tanto che la prossima nave porterà il suo nome. Già in passato c’era stato un sommergibile intitolato a lui.

“Una bella azione di marketing territoriale portata a termine con il Banco di Sardegna – annuncia il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai -. Da oggi saranno disponibili gratuitamente le nuove prepagate che raffigurano Domenico Millelire. Un altro buon modo per far parlare bene di La Maddalena, un’altra occasione per far conoscere la nostra storia”. Un modo insolito, ma comunque efficace per far conoscere una figura che ha avuto una grande importanza nella storia di La Maddalena, ma anche di tutta la Marina italiana.