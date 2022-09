Chi era il motociclista morto a Buddusò.

Si chiamava Giuseppe Torcia, aveva 55 anni ed era originario di Roma il motociclista morto questa mattina nella strada di Buddusò, dopo lo scontro contro un’auto. L’uomo, libero professionista e appassionato di motori, era giunto in Sardegna con altri suoi compagni per un motoraduno, organizzato dal 23 settembre al 25 nell’Isola dal suo club.

Questa tragedia si aggiunge al triste bilancio delle vittime della strada nelle ultime 24 ore. Soltanto ieri si era consumato un altro incidente, avvenuto a Cala Gonone, dove una motociclista di 60 anni si era schiantata contro un palo in seguito a un malore. La donna, nonostante i tentativi di rianimazione, è morta in seguito alle ferite riportate nello schianto. Ancora, per cause in corso di accertamento, tra Solanas e Torre delle Stelle, ieri pomeriggio, un motociclista si è schiantato contro un’auto e rischia di perdere una gamba. A Perfugas, sempre nella giornata del 22 settembre, un 30enne è rimasto gravemente ferito dopo aver cercato di evitare un gregge di pecore con la sua moto.

La dinamica dell’incidente.

L’ultimo tragico incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 10:30, quando Giuseppe Torcia percorreva in sella alla sua moto la strada di Buddusò, ovvero la satale 389, al chilometro 43,800. Sul posto è accorsa un’ambulanza del 118, unitamente all’elisoccorso, che ha tentato di rianimare invano il 55enne. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione e, purtroppo, il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso.