La Commissione medica per le patenti a Olbia.

La Gallura dopo 6 anni riacquisisce la Commissione Medica Locale di Olbia che nel 2015 era stata soppressa e accorpata alla Assl di Sassari.

Il presidente della Regione Christian Solinas il 31 dicembre ha firmato il decreto e il servizio medico-legale viene restituito, in coincidenza del territorio Gallurese, alla Assl di Olbia. La Commissione Medica Locale per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida è un servizio di straordinaria importanza per la nostra popolazione e rappresenta un notevole riconoscimento per il nostro territorio.

Gli utenti Galluresi, talvolta anziani e con patologie gravi, per la verifica dei requisiti fisici e psichici anche a seguito di violazioni del codice della strada per guida in stato di ebbrezza fino ad oggi erano costretti a rivolgersi alla Commissione Medica di Sassari e Nuoro con liste di attesa lunghe fino a 6 mesi.

“Il rinnovo della commissione medica locale per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida a Olbia, immutata dal 2015, è un risultato importante – commenta il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda Presidente della Conferenza socio – saniataria che garantisce autonomia al nostro territorio nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza e, al contempo, maggiore efficacia che si traduce nella semplificazione della burocrazia per privati o professionisti”.

