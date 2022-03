Riaperta la circonvallazione di Arzachena.

Riapre oggi la circonvallazione cittadina Arzachena – Palau dopo i lavori per il ripristino del tratto crollato a causa delle violente e abbondanti precipitazioni verificatesi tra il 5 e il 9 novembre scorso. L’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Arzachena ha affidato l’incarico di progettazione con procedura di urgenza. Entro dicembre è stata stanziata la somma di 145 mila euro per garantire un intervento immediato finalizzato alla riapertura dell’arteria in tempi celeri.

“Nell’arco di quattro mesi, il Comune ha recuperato i fondi, affidato l’incarico di progettazione e completato i lavori con un appalto da 145 mila euro – spiega Fabio Fresi, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni -. E’ stato realizzato un intervento di manutenzione straordinaria che garantisce piena sicurezza per il transito e il raddoppio della portata dell’acqua nelle nuove condotte da 2 metri di diametro. Riapriamo un’arteria importante per il nostro paese anche grazie alla costante collaborazione del Genio Civile. Questa strada riveste una rilevanza strategica per il nord della Gallura in quanto accoglie, non soltanto il traffico cittadino, ma anche quello sovra comunale. A tal proposito, abbiamo invitato Provincia e Regione a prendere in carico l’opera affinché investano risorse adeguate e proporzionali alla sua reale funzione”.