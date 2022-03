L’app game per il centenario di Arzachena.

Il Comune di Arzachena, tramite l’iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con Deamater, lancia il game Arzachena’s Secrets per ragazzi dai 13 ai 18 anni. Il progetto avrà il via il 28 marzo e si concluderà il 7 maggio con la premiazione della squadra vincitrice all’Ama – auditorium multidisciplinare.

“Entriamo nel vivo dei festeggiamenti del centenario dell’autonomia con la prima di una serie di iniziative pensate per i giovani che lanceremo nelle prossime settimane fino a maggio – afferma il sindaco Roberto Ragnedda -. La nostra storia è al centro di Arzachena’s Secrets. È un’idea pensata per gli studenti che, per la prima volta, si avvale del gioco on line come strumento di comunicazione per tramandare fatti e curiosità alle nuove generazioni in modo efficace, oltre che per rafforzare in loro il senso di identità e appartenenza”.

“Con l’occasione del centenario vogliamo coinvolgere attivamente anche i giovani nelle celebrazioni grazie a un progetto culturale innovativo basato sulla tecnica della gamification. Utilizziamo il loro linguaggio preferito, quello tecnologico, ma con un approccio consapevole e positivo al mondo digitale – spiega l’assessore alla Cultura e Spettacolo, Valentina Geromino -. Abbiamo sviluppato un’applicazione per smartphone che combina la componente gioco a quella educativa. Con quiz e appuntamenti di caccia al tesoro nei luoghi simbolo di Arzachena, i ragazzi scopriranno storia, geografia, archeologia e curiosità del loro paese. Sono previsti premi settimanali per le squadre e un gran premio finale che consiste in una vacanza studio nei migliori centri di innovazione tra Bologna, Milano e Ivrea”.

Game app Arzachena’s Secrets

L’App Game, scaricabile tramite lo store per Android e IOS, è dedicata ai ragazzi residenti e studenti delle scuole di Arzachena.

Ci si iscrive individualmente creando un proprio profilo, ma si partecipa a squadre. Iscrivendosi si può scegliere se aderire a una squadra già esistente o crearne una nuova. Attraverso i quiz si possono accumulare punti per la propria squadra giocando individualmente, mentre nella caccia al tesoro sarà il lavoro di squadra a fare la differenza. Accanto a un linguaggio prettamente digitale dei quiz si affiancheranno dei momenti ibridi tra realtà e realtà aumentata dati dalla caccia al tesoro che verrà organizzata di sabato nei luoghi simbolo di Arzachena. Vince la squadra che accumula più punti, la premiazione si terrà sabato 7 maggio.

Il Game curato da Deamater è ideato da Marianna Deiana, creative director, e Samuele Sciancalepore, 23enne di Arzachena, laureato in Informatica presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, analista e sviluppatore del gioco.

Nel team di produzione Antonino Enrico Natoli Scialli (23 anni, Game Developer certificato presso AIV a Roma, anch’egli sviluppatore del gioco), Alberto Scano (27 anni, Graphic Designer, illustratore e Social media manager), Giuseppe Pinna (marketing e comunicazione) e Daniele Piredda (organizzatore generale). Preziosa la collaborazione degli esperti che hanno stilato le domande dei quiz: Sonia Pala, Antonio Spano e Mario Sotgiu, rispettivamente per le aree tematiche storia e archeologia, scienze naturali, società e curiosità.

Il gioco è scaricabile già da ora dal Play Store Android e dall’App Store IOS per iscriversi e partecipare al quiz di benvenuto, in seguito si partirà il 28 marzo per poi chiudere il 7 maggio.