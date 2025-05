Fabrizio Moro spiega perchè ha usato il termine “sardignoli”.

Fabrizio Moro è tornato sulla sua storia Facebook in cui ha ringraziato, suo malgrado causando polemiche, il pubblico di Olbia, per il riuscitissimo concerto tenuto ieri al parco Fausto Noce nell’ambito della festa di San Simplicio.

Nel video della gaffe, il cantante apre le braccia per un ideale abbraccio al pubblico olbiese, che canta in coro la sua canzone. La didascalia ringrazia il pubblico: “Grazie Olbia, grazie Sardignoli”. Tutto rovinato. La scritta dal cantante è in poche ore diventata virale, perchè ha scatenato commenti e polemiche sui social. Pur se generalmente tutti avevano capito, anche dal tono celebrativo del video, che il cantante non avesse un tono provocatorio od offensivo, il cantante lo ha rimosso.

La spiegazione del cantante è molto naturale e spontanea, e contiene un aneddoto: ” <<Sardegnola>> era il modo in cui mio zio chiamava scherzosamente mia zia, di origini sarde, quando ero bambino – spiega Moro, in una nuova storia -. Essendo molto legato a loro due, questa cosa mi è rimasta dentro. Non mi ricordavo minimamente cosa significasse per voi, e in preda all’euforia post-concerto, vi ho salutati e ringraziati in quel modo. Mi dispiace se qualcuno si è sentito offeso. Ma, l’intento era confidenziale e soprattutto amichevole. Vi voglio bene, Fabrizio”.

Poi ha ricondiviso lo stesso video, con un’altra didascalia che stronca, con un tocco di elegante ironia, qualsiasi ulteriore polemica: “Grazie Olbia, tutto qui…”.

