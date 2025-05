Incidente a Tavolara, grave una 22enne ferita alla testa

Il grave incidente a Tavolara.

È stato un pomeriggio di paura a Tavolara, dove una giovane turista francese è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente avvenuto a bordo di una barca a vela. La ragazza, 22 anni, si trovava nelle acque antistanti la spiaggia di Spalmatore quando, per cause ancora da chiarire, è stata colpita con violenza da una passerella, riportando un serio trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse da subito preoccupanti: avrebbe perso conoscenza più volte, entrando in uno stato soporoso che ha messo in allerta i presenti.

Erano circa le 16:30 quando è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti in breve tempo gli operatori sanitari del 118. Vista la gravità della situazione, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato la giovane in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Lì è stata affidata alle cure dei medici che stanno valutando l’entità delle lesioni.

