Incidente a La Maddalena, grave un ragazzo di 17 anni

Un grave incidente si è verificato nella notte a La Maddalena.

È stato trasferito d’urgenza all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari il ragazzo di 17 anni rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella notte a La Maddalena. Il giovane, secondo quanto ricostruito finora, avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, finendo violentemente a terra e battendo con forza la testa e il volto sull’asfalto.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche. A prestargli i primi soccorsi sono stati gli operatori del 118, che lo hanno trovato in stato di incoscienza e con un grave trauma cranio-facciale. Dopo averlo intubato sul posto, è stato trasportato inizialmente al Pronto Soccorso di La Maddalena. Tuttavia, la gravità del quadro clinico ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento immediato nel reparto specializzato dell’ospedale sassarese. Al momento restano da chiarire le cause precise dell’incidente. Le Forze dell’Ordine stanno effettuando i rilievi e gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

