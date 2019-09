I posti dove parcheggiare l’auto gratis a Olbia.

Sembra incredibile eppure solo facendo la prova ci se ne rende conto. Nei giorni in cui l’amministrazione comunale di Olbia ha deciso di trasformare i parcheggi in centro in una selva di stalli blu, una soluzione per evitare il salasso chi ama passeggiare la sera in Corso Umbero o nelle vie della Ztl ci lavora doveva, in qualche modo, trovarla.

La domanda di molti è stata: dove si può parcheggiare senza pagare? Ovvero, dove sono gli stalli bianchi più vicini al centro? In una città dove le distanze sembrano sempre immense, mappa alla mano, si scopre che, in realtà, sono molti più di quelli che si pensi i parcheggi gratuiti nell’arco di un chilometro.

Che una persona nemmeno troppo allenata ci mette dieci minuti scarsi a fare. Considerando piazza Regina Margherita come il centro ideale di Olbia, si scopre così che il Molo Brin è lontano appena 750 metri. Il quasi dimenticato parcheggio che si trova in piazzale Francesco De Rosa è addirittura a 550 metri.

Gli stalli dell’Isola Bianca a 800 metri e infine dall’immaginabile lungomare di via Redipuglia per arrivare in piazza servono appena dieci minuti. Ecco la mappa della sosta gratis a Olbia. Troppo distante? Provare per credere. “Tutti sappiamo che dovremmo camminare un pochino di più, ma poi non lo facciamo mai”, aveva chiosato il sindaco Settimo Nizzi, presentando la rivoluzione della sosta cittadina.

