I controlli dei carabinieri di Alà dei Sardi.

Lo scorso fine settimana, ad Alà dei Sardi, i carabinieri della locale stazione hanno deferito alla Procura di Sassari per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio M.N., meccanico di 27 anni, S.L., operaio di 26 anni, M.C., operaio di 38 anni.

Abitano tutti ad Alà e sono incensurati. I tre giovani, sottoposti ad un controllo alla circolazione stradale mentre erano a bordo dell’auto condotta dal primo di essi, hanno mostrato un atteggiamento sospettoso.

Pertanto, sono stati sottoposti a perquisizione personale e dell’auto, in seguito alla quale sono stati rinvenuti e sequestrati circa 4 grammi di cocaina, 1 grammo di hashish e 8 grammi di marijuana, tutti già suddivisi in dosi, insieme al materiale utilizzato per il confezionamento di queste ultime.

(Visited 250 times, 371 visits today)