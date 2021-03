Scontro tra auto contro moto a Olbia.

Sono avvenuti contemporaneamente, questa mattina, due incidente nelle strade di Olbia. Uno in via Vittorio Veneto, all’altezza del passaggio a livelli e uno in via Veronese. Per una brutta casualità le dinamiche degli incidenti sono identici.

Un’auto si è scontrata con uno scooter. I ragazzini a bordo degli scooter sono poco più che maggiorenni ed entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso di Olbia per maggiori accertamenti. Sul luogo la polizia locale ha ristabilito il normale scorrimento del traffico.

(Visited 1.004 times, 1.004 visits today)