Patteggia un uomo di Luogosanto.

I carabinieri li avevano trovati, nel 2018, con della droga a bordo di un auto a Luogosanto. I militari li tenevano d’occhio da tempo, nell’ambito di un’inchiesta che riguardava un giro di droga in diversi comuni della Gallura. Ora uno dei tre imputati, originari del posto, patteggia la pena, mentre l’altro è stato assolto.

Accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti, nei giorni scorsi, C. F., è stato processato dal tribunale di Tempio, patteggiando la pena a un anno e due mesi di reclusione e 1.900 euro di multa. Nella macchina dell’imputato era stato rinvenuto, sotto il poggiapiedi dell’auto e nel cassetto porta oggetti, un quantitativo di 2 grammi di eroina, della cocaina e 3 flaconi di metadone.

Un secondo imputato, A. C., che si trovava in auto con l’uomo, aveva scelto di essere giudicato con rito abbreviato. L’uomo è stato giudicato, grazie alle dimostrazioni della difesa, estraneo ai fatti e assolto dal reato. Infatti, dalla perquisizione nei suoi indumenti e quella domiciliare non era stato trovato niente. Nella vicenda c’è anche un terzo imputato, M. B., che andrà invece a dibattimento. Durante la perquisizione del suo appartamento, invece, è stato rinvenuto un flacone di metadone. Tutti e tre erano stati fermati dai carabinieri di Luogosanto, nel 2018, durante un’inchiesta su un giro di spaccio di droga che interessava diversi comuni della Gallura.