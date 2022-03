Fotolibro, perché scegliere lo stile reportage￼

Il mondo della fotografia sembra aver avuto una forte evoluzione e ad influire sono state le tecnologie più moderne: dalla pellicola al digitale, passando poi per smartphone e altri dispositivi mobili che hanno fatto perdere un po’ della magia. Eppure, nonostante gli estimatori della macchina fotografica ci siano ancora, anche con cellulari di ultima generazione si possono fare foto di grande qualità ed ecco che tornano alcuni trend: fotografie istantanee, filtri effetto vintage ma soprattutto lo stile reportage. Grazie all’aiuto di ilfotoalbum.com ti sveliamo tutto su come realizzare un fotolibro sfruttando lo stile reportage.

Fotoreportage: cos’è?

Conosciuto soprattutto nel settore wedding, il fotoreportage è una tendenza fotografica sempre più richiesta ai fotografi di matrimonio ma in realtà può essere applicato in tantissimi altri campi. Lo scopo di questo trend è evitare le foto in posa poco spontanee per proporre invece scatti più autentici in cui le emozioni vengono colte e rubate al momento giusto. Il fotografo in questo caso diventa quasi invisibile, le persone che partecipano ad un evento o ad una cerimonia non si accorgono quasi della sua presenza ma lui è lì armato di fotocamera ed è pronto a catturare tutti i ricordi più belli per renderli eterni ed immortali.

Il fotoreportage viene scelto dalle coppie, ma non solo, che desiderano evitare un servizio tradizionale che può creare imbarazzo e difficoltà nel mettersi in posa ma soprattutto può rompere la magia dividendo le persone in base al momento delle fotografie. Un fotoreportage invece immortala davvero le espressioni, i sorrisi, i momenti di commozione senza pensarci troppo. Questa tendenza ha fatto spazio poi anche al videoreportage, una naturale evoluzione del fotoreportage in favore di filmati spontanei e naturali dove i baci, gli abbracci e gli sguardi sono tutti volontari e non a richiesta del fotografo.

Il reportage nel fotolibro

Lo stile reportage è stato utilizzato dal fotografo che ha curato il tuo evento o la tua cerimonia? Hai moltissime foto ma non hai acquistato l’album dal fotografo stesso per i prezzi troppo alti? Niente paura, abbiamo una soluzione economica e vantaggiosa che fa per te. Realizza un fotolibro su ilfotoalbum, così potrai crearlo esattamente come desideri impostando la storia e il momento della narrazione come preferisci mettendo gli accenti su determinate emozioni, colori e ricordi che vuoi rendere immortali. I fotografi di cerimonie oggi consegnano agli sposi una cartella digitale contenente centinaia e centinaia di scatti, fare una scelta non è semplice ci vorrà un po’ di tempo ma quello che voglio consigliarti è di copiare gli scatti mano a mano che ti piacciono in una seconda cartelle e a quel punto partire con una cernita. Crea poi delle sottocartelle prediligendo temi così da rendere più facile poi la composizione di un fotolibro.

Effettuato questo passaggio puoi creare uno storyboard, cioè una vera e propria storia da raccontare attraverso le fotografie: inizia a giocare sul sito ilfotoalbum.com, seleziona la dimensione, il colore della copertina, il design e lo stile. La possibilità di personalizzare le immagini con filtri ed effetti può dare una mano ad enfatizzare le emozioni: tra quelli più popolari nel trend del fotoreportage c’è la foto in bianco e nero che sembra calcare davvero l’aspetto emotivo di ogni espressione senza distrarre lo sguardo con i colori.

Dove creare il tuo fotolibro online

Se stai cercando a chi affidarti per la creazione di un fotolibro dai un’occhiata al sito web ilfotoalbum.com che mette a disposizione tantissime tipologie di album per creare un ricordo fotografico da regalare o da regalarsi. Perfetto come dono ma anche semplicemente per organizzare le fotografie di momenti da ricordare, ilfotoalbum.com conquista per l’ampia scelta delle linee e delle copertine ma anche – e soprattutto – per i prezzi altamente competitivi. Nonostante il costo sia low cost, i fotolibri online hanno una qualità di stampa incredibile.