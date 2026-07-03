Scomparsa Simona Delogu, introvabile anche il fidanzato. La sorella: ”Picchiata prima di sparire”

La scomparsa di Simona Delogu.

Non si trova nemmeno il fidanzato di Simona Delogu, anche lui non reperibile da ieri 2 luglio. Dalla sorella della 32enne emergono rivelazioni che delineano una situazione molto grave e preoccupante. Pamela Delogu, sorella della giovane, ha raccontato che il giorno della scomparsa la ragazza sarebbe stata minacciata dal compagno, Alessio Sechi, originario di Ozieri, che si è allontanato con lei da ieri. “Il giorno prima le ha rotto la testa e il telefono e l’ha minacciata al bar ieri mattina. Ha una ferita vistosa sulla fronte”, racconta la giovane.

Tuttavia, non sarebbero stati chiesti interventi. “Erano le otto del mattino e al bar c’erano due ragazze molto giovani, sicuramente erano spaventate, altro non so”. Fatto sta che la donna non era andata a lavorare perché era stata licenziata da poco tempo. “Era là per fare colazione ed è stata raggiunta da lui – spiega Pamela -. Lui è una persona cattiva e pericolosa”.

Il rapporto segnato da violenze.

Con Alessio Sechi, l’uomo scomparso con Simona, avevano una relazione da poco tempo, dallo scorso novembre. La sorella della giovane ha raccontato di un rapporto segnato da violenze e mai denunciate dalla 32enne scomparsa con il 43enne. In particolare, il giorno prima della scomparsa della coppia, lei sarebbe stata picchiata. “La donna delle pulizie ha trovato il B&B pieno di sangue dappertutto. Sangue anche negli asciugamani. Ho paura che le sia successo qualcosa di grave, anche se mi hanno detto di averli visti insieme a Olbia”. Per questo motivo le ricerche si stanno concentrando anche nella città gallurese.

Pamela ha raccontato che il 43enne avrebbe ricevuto un daspo da Ozieri, a causa di gravi episodi. La sorella si è attivata con le ricerche da quando ha saputo della scomparsa di Simona, con la quale non aveva più rapporti da tempo. “Spero che la ritrovino, ma ho un brutto presentimento. Nessuno dei due ha i telefoni, lui lo ha rotto da tempo, sono entrambi senza soldi e temo che possa essere finita in un brutto giro, o, peggio, che lui possa aver fatto un gesto contro di lei”.

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