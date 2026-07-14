Le previsioni meteo per mercoledì 15 luglio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per mercoledì 15 luglio a Olbia e in Gallura sarà ancora il grande caldo a dominare la giornata. Il meteo a Olbia vedrà cielo generalmente sereno, ma la presenza di polvere desertica potrà rendere l’atmosfera meno limpida. Non sono previste precipitazioni significative e l’avviso della Protezione civile regionale per temperature molto elevate resterà pienamente in vigore.

L’arrivo di masse d’aria molto calde dal deserto algerino continua infatti a interessare la Sardegna. Le temperature massime saranno diffusamente superiori ai 37 gradi sull’isola, con i valori più estremi nelle zone interne. ARPAS indica per Olbia una temperatura massima intorno ai 35 gradi, mentre a Tempio Pausania si potranno raggiungere i 37 gradi.

Caldo anche sulla costa, attenzione nelle ore centrali

Il meteo Olbia 15 luglio conferma una giornata da piena ondata di calore anche nel nord-est della Sardegna. La vicinanza del mare potrà contenere in parte i valori lungo alcuni tratti della costa, ma la sensazione di caldo resterà intensa soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Nell’entroterra gallurese le temperature saranno ancora più elevate.

Per le migliaia di turisti presenti tra San Teodoro, Porto Rotondo, Arzachena, Palau, l’arcipelago di La Maddalena e la costa verso Santa Teresa e Trinità d’Agultu sarà importante organizzare la giornata tenendo conto delle ore più calde. Anche al mare, la lunga esposizione al sole potrà diventare particolarmente pesante.

I mari sono previsti calmi o localmente poco mossi, condizioni favorevoli per la navigazione e le escursioni, ma il caldo resta il fenomeno meteorologico principale della giornata. Il meteo a Olbia resterà segnato dalle alte temperature anche nei prossimi giorni: l’avviso della Protezione civile regionale è valido almeno fino alla sera di venerdì 17 luglio.

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