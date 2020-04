La conferma dell’Assl.

In queste ore sono stati consegnati alcuni referti dei tamponi eseguiti il 20 marzo scorso. Dai test è emerso che due medici in servizio all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia sono risultati positivi al coronavirus.

Cosi come da procedure e indicazioni date dall’Unità di crisi regionale e locale nonché dai protocolli ministeriali, il personale in servizio, asintomatico non è entrato in contatto con pazienti positivi al coronavirus noti, in attesa del risultato del test, ha proseguito l’attività lavorativa con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Successivamente all’avvenuta comunicazione della positività, il medico competente ha provveduto ad attivare tutte le misure di sorveglianza previste ovvero la quarantena cautelativa e l’indagine epidemiologica.

Messe in atto queste procedure, l’attività del Giovanni Paolo II di Olbia prosegue regolarmente.

