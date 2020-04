Vendita degli articoli di cancelleria, i sindaci della Gallura scrivono alla Regione

La richiesta di autorizzare la vendità.

Il vice sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis, insieme al presidente dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, Nicola Muzzu, al Presidente dell’Anci, Emiliano Deiana e ai sindaci di Aglientu, Badesi, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Trinità d’Agultu e Viddalba, scrivono alla Regione per chiedere che vengano autorizzate a livello regionale, la vendita nei supermercati degli articoli di cancelleria come quaderni, penne, matite e altro ancora, e la consegna a domicilio da parte delle cartolibrerie.

In questo momento ci sono tante situazioni di difficoltà alle quali le amministrazioni comunali stanno cercando di dare soluzioni, occupandosi prima di tutto, delle persone in stato di necessità. Ma le esigenze sono tante, di vario tipo e riguardano tutti.

“Come sapete, la legge in questo momento non consente la vendita di questi articoli. Dobbiamo, quindi, attendere le indicazioni della Regione ma nel frattempo ci impegneremo per trovare soluzioni alternative”, commenta il vice sindaco di Tempio Addis.

