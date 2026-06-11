Incidente alle porte di Olbia, tamponamento fra tre auto sulla 125

Tamponamento sulla 125 a Olbia

Intervento delle forze dell’ordine per un tamponamento fra tre auto sulla Strada statale 125 alle porte di Olbia. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 334 ed è stato necessario l’intervento della polizia locale di Olbia per accertare dinamica e responsabilità.

Sono tre i veicoli coinvolti, ma per fortuna nessuno degli occupanti ha avuto bisogno di cure. In questo periodo cresce il flusso turistico e ogni giorno aumenta il numero di veicoli in circolazione sulle strade della Gallura. Aumenta di conseguenza anche il rischio di problemi e incidenti. Domani e dopo, poi, saranno giornate campali. Per il grande pubblico che raggiungerà Olbia per i due concerti di Vasco Rossi ci sarà un gran fermento in tutte le strade del Nordest.

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